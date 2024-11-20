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Австралийские учёные разработали уникальный биопринтер

1:39
Наука

Австралийские инженеры-биомедики разработали уникальный биопринтер, который использует свет, звук и пузырьки для высокоточной и быстрой 3D-печати биологических тканей.

Австралийские учёные разработали уникальный биопринтер
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, CC BY-SA 3.0

Эта инновация позволяет формировать структуры с точностью до отдельных клеток, значительно опережая существующие технологии.

По словам Дэвида Коллинза, руководителя лаборатории Collins BioMicrosystems в Мельбурнском университете, основная проблема традиционных биопринтеров заключается в том, что клетки размещаются неточно.

Новый подход решает эту проблему, создавая материалы с беспрецедентной детализацией. Технология основана на проецировании света через смолу, которая затвердевает слоями, а также на использовании звука

Этот метод также позволяет работать с очень мягкими материалами, что делает ткани максимально похожими на настоящие. Печать производится в жидкости, что повышает выживаемость клеток и исключает необходимость их физической обработки, как при традиционных методах.

Пока учёные смогли создать образцы небольшого размера, но их видение включает в себя полноценную печать органов для тестирования лекарств и персонализированного лечения.

В дальнейшем исследователи планируют сотрудничать с онкологическим центром, чтобы развить эту технологию и приблизить её к практическому применению.

Этот шаг может стать революцией в медицине, позволяя отказаться от тестирования на животных и перейти к индивидуальному подходу в лечении сложных заболеваний, таких как рак.

Уточнения

Печать органов использует методы, схожие с обычной 3D-печатью, материалом используемым принтером, является биосовместимый полимер, который действует как скелет для органов, после печати орган переносят в инкубационную камеру, чтобы дать клеткам время вырасти. Через достаточное количество времени орган имплантируют пациенту. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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