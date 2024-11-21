Найден простой способ продлить жизнь на несколько лет

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Ученые из Кембриджского университета выяснили, что часовые прогулки каждый день могут продлить жизнь на несколько лет, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследование, охватившее около 400 тысяч человек среднего возраста, длилось 13 лет. Результаты были опубликованы в издании Independent.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Регулярная ходьба, даже в умеренном темпе, оказывала положительное влияние на здоровье участников, снижая вероятность развития хронических заболеваний. Исследователи подчеркнули, что для ощутимого эффекта рекомендуется гулять не менее пяти раз в неделю.

Особенно важно, что начать ходить можно в любом возрасте. Даже люди с малоподвижным образом жизни могут заметить улучшение, начав с коротких прогулок по 15–20 минут в день и постепенно увеличивая их продолжительность до одного часа.

Эксперты советуют выбирать комфортный темп и маршруты, чтобы прогулки приносили удовольствие и стали неотъемлемой частью жизни.