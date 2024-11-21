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Катастрофа миллионы лет назад: как Средиземное море стало гигантским бассейном соли

1:55
Наука

Мессинский кризис солености, произошедший между 5,97 и 5,33 миллиона лет назад, стал уникальным геологическим событием, превратившим Средиземное море в гигантский соляной бассейн. За этот период уровень воды в море значительно снизился, а на его дне образовался слой соли толщиной до 3 километров.

Катастрофа миллионы лет назад: как Средиземное море стало гигантским бассейном соли
Фото: unsplash.com by Thierry Meier, PDM

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, проливает свет на причины и последствия этого явления.

Благодаря анализу изотопов хлора в соли, извлечённой со дна Средиземного моря, учёные определили две фазы экстремального испарения. Первая фаза, длившаяся около 35 тысяч лет, затронула только Восточное Средиземноморье. Это было связано с ограничением оттока воды в Атлантический океан, что привело к образованию рассольного бассейна.

Во время второй фазы, продолжавшейся менее 10 тысяч лет, испарение охватило весь Средиземноморский бассейн.

Уровень воды упал на 1,7–2,1 км в Восточном Средиземноморье и на 0,85 км в Западном. В результате море потеряло до 70% своего объёма.

Эти изменения оказали значительное влияние на экосистему и ландшафт региона. Обмеление вызвало локальные извержения вулканов из-за разгрузки земной коры, а также спровоцировало глобальные климатические эффекты. Огромная депрессия, вызванная падением уровня моря, могла повлиять на атмосферные и океанические процессы.

Исследование предоставляет новое понимание экстремальных геологических явлений прошлого, их воздействия на Средиземноморский регион и глобальные климатические изменения.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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