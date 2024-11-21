Чёрные дыры и магнетизм: разгадана главная космическая тайна

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке раскрыли источник магнитных полей чёрных дыр, решив многолетнюю загадку их происхождения. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech

Изначально ученые планировали смоделировать эволюцию звезды от её рождения до коллапса и превращения в чёрную дыру, чтобы изучить джеты — мощные струи излучения и частиц, которые порождают гамма-всплески. Однако при моделировании они столкнулись с вопросом о формировании магнитных полей вокруг чёрных дыр.

Существовавшие ранее теории не могли объяснить, каким образом создаются мощные джеты и гамма-всплески. Проблема заключалась в том, что сильный магнетизм звезды вызывает потерю вращения. Без достаточного вращения чёрная дыра не способна сформировать аккреционный диск — ключевой элемент для генерации джетов и гамма-всплесков.

Новая гипотеза предполагала, что ранее моделирования коллапса нейтронных звезд упускали критически важные детали. Астрофизики выяснили, что в процессе коллапса нейтронной звезды, перед тем как все её магнитное поле поглощается чёрной дырой, магнитные линии поля "наследуются" чёрной дырой через аккреционный диск. Эти линии фиксируются, обеспечивая чёрной дыре мощный магнетизм.

Исследователи считают, что их открытие меняет подход к пониманию чёрных дыр и их роли в эволюции Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

