Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно следовать советам автопроизводителей при выборе масла для нового авто
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Верни свои колени в строй! Эффективные упражнения для восстановления после растяжения
Врач категорически не рекомендует пытаться самостоятельно чистить печень от токсинов
Режиссёры-дебютанты хотели бы снимать кино о семье, космосе и науке
Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве

Чёрные дыры и магнетизм: разгадана главная космическая тайна

1:36
Наука

Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке раскрыли источник магнитных полей чёрных дыр, решив многолетнюю загадку их происхождения. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Чёрные дыры и магнетизм: разгадана главная космическая тайна
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech

Изначально ученые планировали смоделировать эволюцию звезды от её рождения до коллапса и превращения в чёрную дыру, чтобы изучить джеты — мощные струи излучения и частиц, которые порождают гамма-всплески. Однако при моделировании они столкнулись с вопросом о формировании магнитных полей вокруг чёрных дыр.

Существовавшие ранее теории не могли объяснить, каким образом создаются мощные джеты и гамма-всплески. Проблема заключалась в том, что сильный магнетизм звезды вызывает потерю вращения. Без достаточного вращения чёрная дыра не способна сформировать аккреционный диск — ключевой элемент для генерации джетов и гамма-всплесков.

Новая гипотеза предполагала, что ранее моделирования коллапса нейтронных звезд упускали критически важные детали. Астрофизики выяснили, что в процессе коллапса нейтронной звезды, перед тем как все её магнитное поле поглощается чёрной дырой, магнитные линии поля "наследуются" чёрной дырой через аккреционный диск. Эти линии фиксируются, обеспечивая чёрной дыре мощный магнетизм.

Исследователи считают, что их открытие меняет подход к пониманию чёрных дыр и их роли в эволюции Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии
Авто
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии Аудио 
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Шоу-бизнес
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Израиль превращает античный ливанский город Тир в руины
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках
Почему инспекторы ГАИ задают неожиданные вопросы на дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.