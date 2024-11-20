Как солнечная активность повлияет на Землю в 2025 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Максимум солнечной активности в текущем цикле ожидается летом 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

"2025 год, согласно модельным расчетам, считается наиболее вероятным годом пика солнечной активности. Хотя существуют разные сценарии, большинство из них указывает на весну или лето как на время максимума", — отметил учёный.

Богачёв подчеркнул, что 2024 год характеризовался высокой солнечной активностью. В частности, август стал рекордным по числу солнечных пятен, а наиболее мощные вспышки были зафиксированы в мае и октябре. Эксперт добавил, что в ближайшее время солнечная активность, скорее всего, снова начнёт расти.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

