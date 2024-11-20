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Новая теория о Вселенной: что скрывает загадочная тёмная материя

1:48
Наука

Американские учёные из Колгейтского университета в штате Нью-Йорк предложили новую теорию происхождения тёмной материи, предполагая, что она могла возникнуть в результате события, сопоставимого по масштабу с Большим взрывом. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review D (PRD).

Новая теория о Вселенной: что скрывает загадочная тёмная материя
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Традиционно считается, что вся материя, включая тёмную, сформировалась после Большого взрыва, который ознаменовал начало нашей Вселенной.

Это событие положило конец периоду космической инфляции, когда энергия вакуума преобразовалась в горячую плазму, состоящую из излучения и частиц.

Тёмная материя, которая составляет около 25% энергетического бюджета Вселенной, до сих пор остаётся одной из самых больших загадок космологии.

Её существование подтверждают галактические и внегалактические процессы, а также данные космического микроволнового фонового излучения, но прямого наблюдения за ней не проводилось.

В своей работе ученые развили концепцию "Тёмного Большого взрыва", предложенную ранее их коллегами из Техасского университета в Остине.

Согласно этой теории, через несколько месяцев после Большого взрыва произошло второе крупное событие — Тёмный Большой взрыв, в результате которого выделились частицы тёмной материи.

Исследователи определили возможные наблюдаемые последствия этого события, включая генерацию гравитационных волн, которые потенциально могут быть зарегистрированы в будущем. По мнению авторов, их гипотеза подтверждается обнаружением фоновых гравитационных волн в 2023 году, однако для уточнения параметров Тёмного Большого взрыва потребуется больше экспериментов.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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