Новая теория о Вселенной: что скрывает загадочная тёмная материя

Американские учёные из Колгейтского университета в штате Нью-Йорк предложили новую теорию происхождения тёмной материи, предполагая, что она могла возникнуть в результате события, сопоставимого по масштабу с Большим взрывом. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review D (PRD).
Традиционно считается, что вся материя, включая тёмную, сформировалась после Большого взрыва, который ознаменовал начало нашей Вселенной.
Это событие положило конец периоду космической инфляции, когда энергия вакуума преобразовалась в горячую плазму, состоящую из излучения и частиц.
Тёмная материя, которая составляет около 25% энергетического бюджета Вселенной, до сих пор остаётся одной из самых больших загадок космологии.
Её существование подтверждают галактические и внегалактические процессы, а также данные космического микроволнового фонового излучения, но прямого наблюдения за ней не проводилось.
В своей работе ученые развили концепцию "Тёмного Большого взрыва", предложенную ранее их коллегами из Техасского университета в Остине.
Согласно этой теории, через несколько месяцев после Большого взрыва произошло второе крупное событие — Тёмный Большой взрыв, в результате которого выделились частицы тёмной материи.
Исследователи определили возможные наблюдаемые последствия этого события, включая генерацию гравитационных волн, которые потенциально могут быть зарегистрированы в будущем. По мнению авторов, их гипотеза подтверждается обнаружением фоновых гравитационных волн в 2023 году, однако для уточнения параметров Тёмного Большого взрыва потребуется больше экспериментов.
Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.
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