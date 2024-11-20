Судьба Арктики: сколько льда останется на полюсах через 80 лет

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледники на планете стремительно тают, угрожая повышению уровня моря, доступности воды, биоразнообразию и стабильности экосистем. Новое исследование, выполненное учеными ETH Zurich и Vrije Universiteit Brussel и опубликованное в The Cryosphere, стало одним из самых полных прогнозов, охватывающих судьбу более 200 000 ледников по всему миру (исключая ледники Гренландии и Антарктиды) в рамках современных климатических сценариев.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

"Моделируя эволюцию ледников на протяжении XXI века при различных климатических условиях, мы увидели резкие различия в прогнозах, которые зависят от будущих уровней выбросов", — отметил ведущий автор исследования Гарри Зеколлари. "В случае оптимистичного сценария с низкими выбросами ожидается, что к 2100 году ледники утратят 25-29% своей массы. Но если выбросы останутся высокими, мир потеряет 46-54% ледниковой массы".

Скорость и объем таяния зависят от региона. Ледники в европейских Альпах окажутся в зоне наибольшего риска, потеряв более 75% своего объёма или даже исчезнув в худших сценариях. Полярные регионы, такие как Арктическая Канада, Исландия и Шпицберген, вероятно, сохранят значительную часть своей ледниковой массы, хотя и столкнутся с заметными потерями.

"Наше исследование превосходит предыдущие оценки и предполагает более высокие потери, чем те, что включены в отчёты МГЭИК", — говорит соавтор работы Дэниел Фаринотти. "Мы использовали современные модели, откалиброванные с учетом детальных наблюдений за ледниками, а не агрегированных данных, что позволило получить более точные прогнозы для отдельных ледников. Это особенно важно для управления водными ресурсами, предотвращения природных катастроф и работы гидроэлектростанций, питаемых ледниками".

В будущем ожидается, что развитие спутникового мониторинга и новых подходов к моделированию ледников позволит сделать прогнозы ещё точнее. Эти технологии помогут улучшить понимание реакции ледников на изменение климата и поддержат планирование в регионах, затронутых этим процессом.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

