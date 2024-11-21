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Почему гигантские черепахи стареют медленнее

1:47
Наука

На острове Святой Елены, в южной части Атлантического океана, проживает уникальная гигантская черепаха по имени Джонатан. Этот представитель сейшельского вида считается старейшим сухопутным животным на Земле. Его возраст, по данным "Книги рекордов Гиннесса", составляет 192 года. Джонатан родился в 1832 году, пережил смену эпох и до сих пор остаётся символом долголетия.

Почему гигантские черепахи стареют медленнее
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, PDM

Продолжительная жизнь черепах обусловлена рядом эволюционных и биологических факторов. Высокий уровень смертности яиц из-за хищников заставил этих животных развить способность к долголетию и частому размножению.

Биологически черепахи выделяются уникальными особенностями теломер — участков ДНК, защищающих хромосомы. У черепах теломеры разрушаются значительно медленнее, что снижает вероятность ошибок репликации ДНК и связанных с этим заболеваний.

Кроме того, черепахи обладают высокой устойчивостью к повреждениям клеток. В ответ на повреждения клетки этих животных подвергаются быстрому апоптозу — процессу программируемой клеточной гибели, что позволяет минимизировать риск развития болезней, таких как рак.

Исследования также показывают, что ферменты, участвующие в репликации ДНК, у черепах демонстрируют устойчивость к внешним нарушениям. Эти биологические особенности помогают объяснить удивительное долголетие черепах.

Эти открытия не только раскрывают секреты жизни таких животных, но и вдохновляют на изучение механизмов защиты клеток, которые могут быть полезны для медицины и продления человеческой жизни.

 

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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