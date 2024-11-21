Почему одна сторона Луны всегда скрыта

Каждый день на Земле сопровождается сменой дня и ночи благодаря её равномерному вращению вокруг оси. Однако с Луной ситуация другая: она тоже вращается, но гораздо медленнее. Один "лунный день" длится примерно 29,5 земных суток. Это связано с особенностями её формирования и гравитационного взаимодействия с Землёй.
Луна образовалась около 4,5 миллиардов лет назад в результате гигантского столкновения, согласно гипотезе удара. Это событие привело к выбросу огромного количества пыли и газа, которые позже конденсировались в спутник Земли.
Альтернативные теории, такие как гипотеза захвата или совместного формирования, предполагают, что Луна могла быть блуждающим объектом или образовалась одновременно с Землёй.
Луна всегда повернута к Земле одной стороной из-за приливного захвата. Этот процесс вызван синхронным вращением: время, необходимое Луне для одного оборота вокруг своей оси, равно времени её орбитального движения вокруг Земли.
Луна не идеально симметрична — разница в массе и плотности между её сторонами влияет на гравитационное взаимодействие. Гравитация Земли фиксирует более массивную часть Луны к себе, что и объясняет видимость только одной стороны.
Помимо влияния на видимость Луны, её вращение играет важную роль в приливно-отливных процессах на Земле. Эти процессы, в свою очередь, влияют на замедление вращения обеих планет. В начале их формирования дни на Земле длились всего несколько часов, но со временем они стали длиннее благодаря гравитационным взаимодействиям.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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