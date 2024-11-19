Лес гоблинов и извержения: мистика новозеландской горы Таранаки

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Гора Таранаки, расположенная на западном побережье Северного острова Новой Зеландии, является действующим стратовулканом высотой 2 518 метров. Её идеальная коническая форма и тёмно-зелёный круг национального парка Эгмонт вокруг склонов делают её одним из самых узнаваемых природных объектов страны.

Фото: Wikimedia Commons by Dave Young, This file, CC BY 2.0

Парк, шириной до 19 километров, покрыт густым лесом, состоящим в основном из деревьев риму и камахи. Особо примечателен участок, известный как "Лес гоблинов", где искривлённые, деформированные деревья, покрытые мхами и печёночниками, создают мистическую атмосферу.

Вулкан, которому около 135 000 лет, неоднократно менял свою форму из-за извержений. Последнее крупное извержение произошло 200 лет назад, но вулкан остаётся активным. По оценкам специалистов, вероятность нового извержения в ближайшие 50 лет составляет от 30% до 50%, что может затронуть более 100 000 человек, проживающих поблизости.

Интересно, что гора Таранаки имеет юридический статус, приравненный к правам человека. Это решение, принятое в 2017 году, связано с её священным значением для народа маори, который считает вулкан предком и членом своей семьи. Такой статус защищает гору от нанесения ущерба на юридическом уровне.

Гора известна и в мире кино: она служила двойником японской горы Фудзи в фильме "Последний самурай". Также Таранаки делит титул второй по высоте вершины Новой Зеландии с вулканом Руапеху, который "сыграл" гору Дум в фильмах "Властелин колец".

Несмотря на её неизменный и спокойный внешний вид, учёные предупреждают, что вулкан представляет реальную угрозу. Лахары — грязевые потоки, вызванные вулканической активностью, — продолжают периодически сходить с его склонов, напоминая о его мощи.

Уточнения

Печёночные мхи или Печёночники, или Маршанциевые мхи (лат. Marchantiophyta [syn. Hepaticophyta]), — отдел моховидных растений со слабо развитой протонемой (не разделены на стебель и листья).



Лаха́р (индон. lahar, грязевой вулканический поток, грязевая лава) — грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород.

