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Одинокий дельфин в Балтике разговаривает сам с собой

2:12
Наука

Одинокий дельфин, которого местные жители прозвали Делле, уже три года живет в Балтийском море, вдали от обычного ареала обитания афалин. Новое исследование показало, что Делле активно издаёт звуки, возможно, чтобы справляться с одиночеством. Результаты наблюдений были опубликованы 31 октября в журнале *Bioacoustics*.

Одинокий дельфин в Балтике разговаривает сам с собой
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain

Афалины — высокосоциальные животные, привыкшие жить в стаях. Однако Делле обосновался в проливе Свендборгсунд у южного побережья датского острова Фюн, где других дельфинов не замечено. Чтобы изучить его поведение, учёные из университета Южной Дании установили подводные записывающие устройства. За 69 дней наблюдений — с декабря 2022 года по февраль 2023 года — они зафиксировали 10 833 звука, включая 2 291 свист, 2 288 импульсных сигналов и множество других низкочастотных звуков.

«У афалин есть так называемые сигнальные свисты, которые уникальны для каждого дельфина, как имя, — объяснила биолог-китовед и ведущий автор исследования Ольга Филатова. — Эти звуки обычно используются для общения с другими особями, но Делле, кажется, "разговаривает" сам с собой».

Среди гипотез учёных — версия о том, что дельфин издаёт звуки в попытке привлечь внимание сородичей, хотя после трёх лет в этом районе Делле, вероятно, уже осознал, что он один. Также исследователи предполагают, что звуки могут быть эмоциональными, подобными тому, как люди смеются или говорят что-то вслух, даже находясь в одиночестве.

Дельфины-одиночки редко становятся объектом подробных исследований, поскольку их считают «изгоями» и не ожидают особого разнообразия в их поведении. Однако Делле бросает вызов этому стереотипу, демонстрируя активную вокализацию, которая проливает свет на то, как дельфины справляются с одиночеством.

Уточнения

Афали́на или большо́й дельфи́н, или бутылконо́сый дельфи́н (лат. Tursiops truncatus), — вид дельфинов, один из трёх видов рода афалин (Tursiops) наряду с индийской афалиной (Tursiops aduncus) и австралийской афалиной (Tursiops australis).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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