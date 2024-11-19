Ученые выяснили, почему люди заново набирают вес после диеты

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейские и американские специалисты в области молекулярной биологии пришли к выводу, что ожирение приводит к долгосрочным изменениям в активности сотен генов, находящихся в жировых клетках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это увеличивает риск повторного набора веса даже после успешного похудения. Исследование было опубликовано в журнале Nature, сообщает ТАСС.

Работа проводилась под руководством профессора Фердинанда фон Мейенна из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе. В рамках анализа были взяты образцы жировой ткани у 20 пациентов, которым была проведена операция по уменьшению объема желудка, а также у 20 здоровых добровольцев с нормальным индексом массы тела.

Результаты анализа показали заметные изменения активности нескольких сотен генов в жировых клетках при увеличении веса. Эти изменения остаются актуальными даже после снижения массы тела на 25%. Молекулярные биологи выявили данные трансформации в участках ДНК, отвечающих за обмен веществ и жировой метаболизм, включая гены IGF1, LPIN1, IDH1 и PDE3A.

Уточнения

Молекуля́рная биоло́гия — наука, академическая дисциплина, раздел биологии, изучающий структуру, взаимодействие молекул и макромолекулярных систем, участвующих в биологических процессах живых организмов, молекулярные основы наследственности и синтеза белка.



