Новый подход к лечению рака: учёные разработали комплексы, снижающие токсичность химиотерапии

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В Институте тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА ведутся разработки инновационных таргетных препаратов для химиотерапии, радионуклидной терапии и диагностики онкологических заболеваний. Исследователи используют природные хлорины в качестве векторных молекул для доставки комплексов платины, радиоактивных изотопов технеция или лютеция непосредственно в опухолевые клетки.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, PDM

Хлорины обладают уникальной способностью селективно накапливаться в опухолевых тканях и удерживаться в них в течение определенного периода времени, после чего безопасно выводятся из организма. Соединения платины широко применяются в современной онкологии, однако их применение ограничено высокой токсичностью и значительными побочными эффектами.

Ученые РТУ МИРЭА синтезировали комплексы природных хлоринов с платиной, которые позволяют существенно уменьшить дозы химиопрепаратов платины и, следовательно, снизить их токсическое воздействие на организм. Результаты исследования опубликованы в журнале "Тонкие химические технологии". Профессор Михаил Грин, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА, сообщил, что в ходе работы были синтезированы производные природных хлоринов, содержащие пиридиновые группы, и их платиновые комплексы, которые могут стать основой для создания новых таргетных препаратов. Структура полученных соединений была детально изучена с использованием современных физико-химических методов анализа.

В настоящее время проводятся успешные доклинические испытания новых комплексов, которые могут стать перспективными терапевтическими агентами в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ученые проводят биологические исследования на клеточных линиях опухолей и животных-моделях. Предварительные результаты экспериментов с цисплатином и доксорубицином демонстрируют, что комбинация этих препаратов с природным пигментом не только обеспечивает адресную доставку в опухоль, но и позволяет реализовать комбинированный эффект фотодинамической и химиотерапии.

В планах исследователей передача наиболее перспективных соединений в МНИОИ имени П. А. Герцена для оценки их фотоиндуцированной и темновой цитотоксичности, а также противоопухолевой активности на уровне организма. Помимо разработки химиопрепаратов, ученые уделяют большое внимание проблеме адресной доставки радиофармпрепаратов. На кафедре ХТБАСМиОХ создан прототип радиофармпрепарата на основе природного хлорина с технецием, предназначенный для радионуклидной диагностики в онкологии. Препарат успешно проходит доклинические испытания на иммунодефицитных мышах с привитыми человеческими опухолями в Сибирском государственном медицинском университете Минздрава России.

Данная исследовательская работа выполняется в рамках проекта "Радиофармпрепараты 2024" в рамках реализации программы стратегического академического лидерства РТУ МИРЭА "Приоритет-2030".

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

