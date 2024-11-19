Пользуйтесь водичкой от робота - он не подведёт

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники университета Иннополис разработали автоматизированный лабораторный комплекс, способный измерять концентрацию нефтяных продуктов в воде из природных месторождений. Этот уникальный робот оснащён манипуляторной рукой и мобильным шасси, что позволяет ему автономно передвигаться по лаборатории.

Фото: Wikimedia Commons by Humanrobo is licensed under Public domain

Разработчики отмечают, что комплекс способен самостоятельно выбирать параметры исследования и передавать полученные результаты на рабочее место учёного, как сообщает сайт argumenti.ru.

Основная цель проекта — освободить сотрудников лабораторий от рутинной работы, предоставив им возможность сосредоточиться на более сложных аналитических задачах. В результате автоматизация процессов не только повышает скорость проведения исследований, но и улучшает их качество.

В планах разработчиков дальнейшее совершенствование комплекса: он получит второго робота-манипулятора, а также новое оборудование для определения массовой доли воды и её состава. Это усилит функциональность системы и расширит её применение в научной и промышленной среде.

Уточнения

Промы́шленный ро́бот (автоматический манипулятор) — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора.

