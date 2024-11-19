Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина
Диетолог усомнилась в том, что всем нужно обязательно выпивать в день два литра воды
Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Киркоровым
Три гибрида черри, которые изменят взгляд на консервацию
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как ночные кошмары связаны с деменцией: открытие учёных
Айзе-Лилуне Ай сообщили о проблемах со здоровьем
Топ-менеджмент Renaissance Capital хотел выкупить британское подразделение, но получил отказ от Онэксима Михаила Прохорова
Как избавиться от неприятного запаха в машине за одну ночь

Пользуйтесь водичкой от робота - он не подведёт

1:11
Наука

Сотрудники университета Иннополис разработали автоматизированный лабораторный комплекс, способный измерять концентрацию нефтяных продуктов в воде из природных месторождений. Этот уникальный робот оснащён манипуляторной рукой и мобильным шасси, что позволяет ему автономно передвигаться по лаборатории.

Пользуйтесь водичкой от робота - он не подведёт
Фото: Wikimedia Commons by Humanrobo is licensed under Public domain

Разработчики отмечают, что комплекс способен самостоятельно выбирать параметры исследования и передавать полученные результаты на рабочее место учёного, как сообщает сайт argumenti.ru.

Основная цель проекта — освободить сотрудников лабораторий от рутинной работы, предоставив им возможность сосредоточиться на более сложных аналитических задачах. В результате автоматизация процессов не только повышает скорость проведения исследований, но и улучшает их качество. 

В планах разработчиков дальнейшее совершенствование комплекса: он получит второго робота-манипулятора, а также новое оборудование для определения массовой доли воды и её состава. Это усилит функциональность системы и расширит её применение в научной и промышленной среде.

Уточнения

Промы́шленный ро́бот (автоматический манипулятор) — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Еда и рецепты
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям Аудио 
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Садоводство, цветоводство
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Михаил Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования
Встань на ноги уверенно! Упражнения для баланса и координации
Кожа лица без раздражений и акне: 2 эффективные маски с зелёной глиной
Переехавший за границу комик высказался о жизни в эмиграции: непонятно где живу
Ученые выяснили, почему люди заново набирают вес после диеты
Путин в 1000-й день СВО обновил ядерную доктрину России. Что поменялось?
Самолёт авиакомпании TAP Air Portugal был задержан на земле из-за хомячков
Ошибки при управлении МКПП, которые быстро изнашивают вашу машину
Планетарные загадки: как миры оказываются на грани звёздного пекла
Полиция обнаружила в коровьем навозе 23,7 миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.