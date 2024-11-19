Созданный робот не посоветует плохой воды

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники университета Иннополис разработали автоматизированный лабораторный комплекс, способный измерять концентрацию нефтяных продуктов в воде из природных месторождений. Этот уникальный робот оснащён манипуляторной рукой и мобильным шасси, что позволяет ему автономно передвигаться по лаборатории.

Разработчики отмечают, что комплекс способен самостоятельно выбирать параметры исследования и передавать полученные результаты на рабочее место учёного, как сообщает сайт argumenti.ru.

Основная цель проекта — освободить сотрудников лабораторий от рутинной работы, предоставив им возможность сосредоточиться на более сложных аналитических задачах. В результате автоматизация процессов не только повышает скорость проведения исследований, но и улучшает их качество.

В планах разработчиков дальнейшее совершенствование комплекса: он получит второго робота-манипулятора, а также новое оборудование для определения массовой доли воды и её состава. Это усилит функциональность системы и расширит её применение в научной и промышленной среде.