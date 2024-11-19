Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС

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Роскосмос сообщил о предстоящем завершении миссии грузового корабля "Прогресс МС-27" на Международной космической станции (МКС). В ближайший вторник корабль отстыкуется от российского сегмента МКС и начнёт свой обратный путь в атмосферу Земли.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, PDM

Отстыковка грузового корабля от МКС состоится в 15:53 мск. Затем, в 19:11 мск, корабль включит свою двигательную установку, которая проработает почти четыре минуты и обеспечит необходимый импульс для сведения "Прогресса" с орбиты. После этого корабль войдёт в атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Место падения грузового корабля расположено в 2660 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 6740 километрах от столицы Чили Сантьяго. Эта область была выбрана в связи с тем, что она находится вдали от судоходных путей и не представляет опасности для морского транспорта.

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. За время своей миссии он доставил на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он привёз оборудование для научных экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган".

На место, которое "Прогресс МС-27" освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль, "Прогресс МС-29". Старт "Прогресса МС-29" на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован на 21 ноября.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.

