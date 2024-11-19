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Крыса Пифия открывает дверь в будущее технологий

2:16
Наука

Профессионалы биотех-лаборатории Neiry совместно с исследователями из МГУ совершили важный научный прорыв, успешно подключив мозг крысы к искусственному интеллекту, сообщает портал RuNews24.

Крыса Пифия открывает дверь в будущее технологий
Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain

Экспериментальная крыса, получившая имя Пифия, теперь способна отвечать на вопросы, нажимая клавиши "да" или "нет". В МГУ уверены, что это достижение открывает новые перспективы для взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Как сообщается в пресс-релизе лаборатории, это экспериментальное подключение стало первым в мире случаем внедрения нейроинтерфейса с электродами, стимулирующими зоны мозга, отвечающие за принятие решений. Искусственный интеллект подсказывает ответы, передавая сигналы в мозг крысы с помощью электрических импульсов. Пифия уже справилась с сотнями вопросов по разным темам, включая физику, историю и математику, получая вознаграждение за правильные ответы.

Преподаватель кафедры киберспорта университета "Синергия" и эксперт в области нейроспорта Дмитрий Штаненко поделился своим мнением об эксперименте: "Мозг по-прежнему остаётся одним из самых загадочных органов живых существ. Любые успешные эксперименты с нервной системой — это шаг вперёд к новым открытиям. Такие технологии могут найти применение в реабилитации людей с заболеваниями, если их удастся адаптировать для человека".

Он добавил, что примеры применения подобных технологий уже существуют, например, разработки компании Илона Маска. По его мнению, искусственный интеллект, интегрированный в человеческий мозг, способен повысить пластичность нервной системы и помочь людям с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценнее. Совместное использование таких технологий с нейроупражнениями или киберспортивными тренировками может усилить эффект реабилитации.

Профессор Михаил Лебедев из МГУ назвал эксперимент революционным: ИИ будет служить инструментом для обработки и запоминания информации, тогда как естественный мозг останется главным для творчества и сознательной деятельности.

Уточнения

Пи́фия (др.-греч. Πῡθία, лат. Pythia) — в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах, расположенного на склоне горы Парнас. 

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером). 

Ки́берспо́рт (также известен как «компью́терный спорт» или «электро́нный спорт», англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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