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Учёные обучили крыс вождению маленьких автомобилей

1:40
Наука

Учёные из Университета Ричмонда научили крыс управлять миниатюрными машинками и выяснили, что этот процесс доставляет животным удовольствие. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Учёные обучили крыс вождению маленьких автомобилей
Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

"Автомобиль" для крыс представлял собой пластиковый контейнер с мотором и проволочной педалью. Грызунов обучили использовать его для более быстрого и эффективного достижения лакомства. Крысы быстро освоили вождение и демонстрировали удивительную точность в управлении машиной.

Исследователи заметили, что крысы, живущие в обогащённой среде — с игрушками и большим пространством для активности, — обучались быстрее, чем те, кто содержался в стандартных клетках. Это подтвердило гипотезу о том, что разнообразная окружающая среда способствует развитию нейропластичности мозга, улучшая его способность адаптироваться.

Наибольшее удивление у учёных вызвало поведение крыс. Некоторые из них самостоятельно запрыгивали в машинку и нажимали на педаль ещё до начала движения. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что процесс вождения доставлял животным удовольствие. Эксперимент также показал, что у крыс возникали положительные эмоции, сходные с радостью.

Дополнительные эксперименты изучали, как ожидание награды влияет на поведение. Выяснилось, что крысы, привыкшие к задержкам в получении лакомства, проявляли больше оптимизма, были смелее при решении задач и демонстрировали характерную радостную позу, приподнимая хвосты.

Уточнения

Нейропластичность — свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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