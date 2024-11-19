Учёные обучили крыс вождению маленьких автомобилей

Учёные из Университета Ричмонда научили крыс управлять миниатюрными машинками и выяснили, что этот процесс доставляет животным удовольствие. Об этом сообщается на официальном сайте университета.
"Автомобиль" для крыс представлял собой пластиковый контейнер с мотором и проволочной педалью. Грызунов обучили использовать его для более быстрого и эффективного достижения лакомства. Крысы быстро освоили вождение и демонстрировали удивительную точность в управлении машиной.
Исследователи заметили, что крысы, живущие в обогащённой среде — с игрушками и большим пространством для активности, — обучались быстрее, чем те, кто содержался в стандартных клетках. Это подтвердило гипотезу о том, что разнообразная окружающая среда способствует развитию нейропластичности мозга, улучшая его способность адаптироваться.
Наибольшее удивление у учёных вызвало поведение крыс. Некоторые из них самостоятельно запрыгивали в машинку и нажимали на педаль ещё до начала движения. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что процесс вождения доставлял животным удовольствие. Эксперимент также показал, что у крыс возникали положительные эмоции, сходные с радостью.
Дополнительные эксперименты изучали, как ожидание награды влияет на поведение. Выяснилось, что крысы, привыкшие к задержкам в получении лакомства, проявляли больше оптимизма, были смелее при решении задач и демонстрировали характерную радостную позу, приподнимая хвосты.
Нейропластичность — свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия.
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