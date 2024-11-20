Российские учёные раскроют тайну кораблекрушения 1786 года у берегов Крыма

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые начали подготовку к уникальному исследованию места гибели 66-пушечного линейного корабля Черноморского флота "Святой Александр", который затонул в 1786 году у западного побережья Крыма. Для этого используются новейшие приборы: магнитометры, профилографы и гидролокаторы.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

Исследование возглавляет Виктор Лебединский из Института востоковедения РАН, совместно с Тульским отделением Русского географического общества.

Современное оборудование позволяет заглянуть под морской грунт, обнаружить остатки корабля, пушки и другие артефакты, укрытые песком. Ученые надеются также найти предметы, выброшенные на берег после штормов, например, деревянные конструкции или посуду. На данный момент морские работы ограничены, но планируется их возобновление в 2025–2026 годах, сообщает ТАСС.

Корабль потерпел крушение в первом же плавании, направляясь из Херсона в Севастополь с грузом муки и пассажирами. Все на борту были спасены, но капитана и вахтенного командира обвинили в происшествии. Их приговорили к строгому наказанию, однако князь Потемкин помиловал их.

Уточнения

Кораблекрушение — катастрофа, произошедшая с судном, обычно приводящая к его сильному разрушению или гибели.



Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

