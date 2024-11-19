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Учёные разгадали тайну магнитных полей чёрных дыр

1:23
Наука

Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке разгадали одну из ключевых загадок космологии — происхождение магнитных полей черных дыр.

Учёные разгадали тайну магнитных полей чёрных дыр
Фото: Flickr by NASA Universe, CC BY 2.0

В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, ученые смоделировали путь звезды от рождения до коллапса и формирования черной дыры. Их целью было изучение джетов — мощных струй излучения и частиц, генерирующих гамма-всплески. Однако в процессе моделирования возникла проблема: существующие теории не объясняли происхождение магнетизма, необходимого для формирования струй и всплесков.

Ранее предполагалось, что сильное магнитное поле препятствует вращению звезды, что делает невозможным создание аккреционного диска вокруг черной дыры. Однако новые расчеты показали, что при коллапсе нейтронной звезды магнитные поля частично сохраняются, а их линии фиксируются в аккреционном диске. Это открытие проливает свет на свойства черных дыр и их взаимодействие с окружающей средой, уточняя понимание эволюции Вселенной.

По мнению ученых, данное исследование меняет подход к изучению черных дыр и их роли в космической динамике, открывая путь для более глубокого понимания структуры и процессов космоса.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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