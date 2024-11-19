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Солнечная активность достигнет пика весной-летом 2025 года

1:31
Наука

Максимальная солнечная активность в текущем цикле ожидается летом 2025 года, однако конкретные даты сильнейших вспышек и магнитных бурь спрогнозировать невозможно.

Солнечная активность достигнет пика весной-летом 2025 года
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Это связано с тем, что активные центры на Солнце живут всего 2-4 недели, и группы пятен, определяющие будущую активность, ещё не появились, объяснил Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На данный момент пик текущего цикла уже превышает прогнозы на 70%, и его дальнейшее усиление до 100% было бы уникальным случаем. Учёные прогнозируют, что весной-летом 2025 года солнечная активность усилится на 10-20% по сравнению с текущими уровнями. Максимальные вспышки могут достичь силы X10, хотя более высокие значения маловероятны, сообщает РИА Новости.

После летнего пика активность начнёт снижаться, однако останется повышенной до конца 2025 года, а возможно, и до 2028-го. Богачёв также напомнил, что крупные вспышки могут произойти через несколько лет после максимума цикла, что продлевает период риска для Земли. Минимальная активность ожидается в 2029–2031 годах, а затем начнётся медленный подъём к новому максимуму в середине 2030-х годов.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Со́лнечная акти́вность — комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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