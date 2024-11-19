В Самаре разработали лазерные иглы для точной обработки материалов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Самарского университета разработали уникальные лазерные "иглы", способные с высокой точностью обрабатывать материалы на наноуровне и создавать структуры с улучшенными свойствами.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon, CC BY 2.0

Эти миниатюрные устройства, длина которых не превышает нескольких длин волн света, применяются для модификации материалов, оптической микроскопии и даже хранения данных с высокой плотностью. Их ключевое преимущество — стабильное распределение световой энергии в фокусе, что обеспечивает точность манипуляций и компенсирует погрешности в настройке оборудования.

Исследования в области световых "игл" ведутся по всему миру, однако технология, разработанная в Самарском университете, выделяется благодаря компактности: лазерная "игла" находится близко к оптическому элементу размером в несколько сотен нанометров. Это открывает путь к созданию оптических компьютеров, работающих на основе света, сообщает РИА Новости.

Ученые продолжают совершенствовать эту технологию, разрабатывая компьютерные модели и улучшая свойства лазерных лучей.

Уточнения

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.



Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «Усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

