Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская авиакомпания запускает систему развлечений на борту
Три сотрудника погибли во время испытаний авто на заводе Hyundai в Южной Корее
Любите читать в туалете? Это может быть опасно
Выбор колбасы для оливье: советы по качеству и составляющим
Вучич заявил о гордости за позицию Сербии по антироссийским санкциям
5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны
Как сделать кухню не только красивой, но и удобной
Не все диетическое полезно! Какие продукты мешают вам худеть
Почему коты не любят улыбающихся людей

В Самаре разработали лазерные иглы для точной обработки материалов

1:09
Наука

Ученые Самарского университета разработали уникальные лазерные "иглы", способные с высокой точностью обрабатывать материалы на наноуровне и создавать структуры с улучшенными свойствами.

В Самаре разработали лазерные иглы для точной обработки материалов
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon, CC BY 2.0

Эти миниатюрные устройства, длина которых не превышает нескольких длин волн света, применяются для модификации материалов, оптической микроскопии и даже хранения данных с высокой плотностью. Их ключевое преимущество — стабильное распределение световой энергии в фокусе, что обеспечивает точность манипуляций и компенсирует погрешности в настройке оборудования.

Исследования в области световых "игл" ведутся по всему миру, однако технология, разработанная в Самарском университете, выделяется благодаря компактности: лазерная "игла" находится близко к оптическому элементу размером в несколько сотен нанометров. Это открывает путь к созданию оптических компьютеров, работающих на основе света, сообщает РИА Новости.

Ученые продолжают совершенствовать эту технологию, разрабатывая компьютерные модели и улучшая свойства лазерных лучей.

Уточнения

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «Усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Шоу-бизнес
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Последние материалы
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации
Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд
Вкусные и быстро готовящиеся яйца: все секреты жарки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.