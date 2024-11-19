Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Золотые и серебряные украшения V-VI веков обнаружили археологи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН в некрополе Алмалык-дере на территории средневекового города-крепости Мангуп.

Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Исследование выявило комплексы элитных погребений, оставленных аристократией юго-западного Крыма. Среди находок — уникальные золотые серьги, украшенные гранатами и сердоликом, серебряные фибулы с орнаментом и следами ремонта, а также аппликации из золотой фольги, которые украшали одежду. По словам ученых, серьги были импортными, а фибулы могли быть изготовлены в Крыму. Найденные изделия сохранились в хорошем состоянии, несмотря на их разграбление в прошлом.

Кроме того, археологи исследовали Южный пещерный монастырь XV века, расположенный на Мангупском плато, где сохранилась редкая фресковая композиция. Внимание уделили и мусульманскому некрополю XVI-XIX веков на холме Мазар-тепе, известному сложными погребальными конструкциями и каменными оградами. В ходе раскопок была также обнаружена пиксида — контейнер для румян, декорированный концентрическими линиями, и восстановлена разбитая краснолаковая тарелка, сообщает РИА Новости.

Исследования Мангупа продолжаются уже 57 лет, являясь одними из самых масштабных в Крыму, и каждый год приносят новые открытия, обогащающие знание об истории региона.

Уточнения

Фибула (лат. fibula, скоба) — металлическая застёжка.



Знать аристокра́тия (греч. αριστοκρατία), дворя́нство, нобилите́т — наследственный, высший слой привилегированного класса в государстве.

