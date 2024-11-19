Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации

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Российские учёные выявили резкое повышение зимних температур в Арктике, начиная с 2005 года, что связано с увеличением длинноволнового радиационного излучения. Причиной этого явления стало возрастание концентрации водяного пара в арктической атмосфере, который переносится из теплых широт.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Исследование охватило период с 1959 по 2022 годы и включало анализ спутниковых, наземных и самолётных наблюдений, собранных в климатическую базу ERA5. Наиболее значительное повышение температуры, до +5°C, зафиксировано над Северным Ледовитым океаном и российскими арктическими морями.

Потепление оказалось неравномерным: оно сильнее проявляется в Восточном полушарии, где потоки тепла направлены к Арктике, тогда как в Западном полушарии эти потоки уходят в обратную сторону.

Полученные данные имеют большое значение для прогнозирования климатических изменений и разработки адаптационных мер в Арктике.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

