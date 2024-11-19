Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд
Вкусные и быстро готовящиеся яйца: все секреты жарки

Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации

1:06
Наука

Российские учёные выявили резкое повышение зимних температур в Арктике, начиная с 2005 года, что связано с увеличением длинноволнового радиационного излучения. Причиной этого явления стало возрастание концентрации водяного пара в арктической атмосфере, который переносится из теплых широт.

Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Исследование охватило период с 1959 по 2022 годы и включало анализ спутниковых, наземных и самолётных наблюдений, собранных в климатическую базу ERA5. Наиболее значительное повышение температуры, до +5°C, зафиксировано над Северным Ледовитым океаном и российскими арктическими морями.

Потепление оказалось неравномерным: оно сильнее проявляется в Восточном полушарии, где потоки тепла направлены к Арктике, тогда как в Западном полушарии эти потоки уходят в обратную сторону.

Полученные данные имеют большое значение для прогнозирования климатических изменений и разработки адаптационных мер в Арктике.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Последние материалы
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации
Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд
Вкусные и быстро готовящиеся яйца: все секреты жарки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.