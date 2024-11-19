Космические лучи с рекордной энергией зафиксировал детектор HESS

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Детектор космических лучей HESS обнаружил электроны и позитроны с рекордно высокой энергией, достигающей 0,3-40 ТэВ, что свидетельствует о существовании близких источников космических лучей в пределах тысячи световых лет от Солнечной системы.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Открытие, сделанное с помощью наземной гамма-обсерватории в Намибии, дает уникальную возможность изучить природу космических лучей. Ученые на протяжении 12 лет проводили наблюдения и зафиксировали почти два десятка частиц, разогнанных до околосветовых скоростей.

Это исследование подтверждает, что такие частицы теряют энергию быстрее других, позволяя определить их происхождение. Однако низкое количество мощных частиц ставит под сомнение гипотезу о распаде темной материи как их источнике, сообщает ТАСС.

Согласно данным, источники космических лучей расположены вблизи Земли и могут быть остатками сверхновых или другими компактными объектами.

Уточнения

Косми́ческие лучи́ — элементарные частицы, фотоны и ядра атомов, движущиеся с высокими энергиями в космическом пространстве.



Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

