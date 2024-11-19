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Новый птерозавр из Германии раскрыл секреты эволюции

1:24
Наука

В статье журнала Current Biology описан новый вид птерозавров Skiphosoura bavarica, обнаруженный в Германии.

Новый птерозавр из Германии раскрыл секреты эволюции
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorygnathus_banthensis_model.jpg by Ghedoghedo

Этот уникальный экземпляр сохранился в трехмерной форме и продемонстрировал промежуточные черты между ранними видами и птеродактилоидами. У Skiphosoura зафиксированы особенности, такие как птеродактилоидная голова и шея, удлиненное запястье и укороченные хвост и пальцы. Это подтверждает важный этап в эволюции птерозавров.

Находка позволила ученым создать полную последовательность переходов от ранних птерозавров до птеродактилоидов. Кроме того, изучение образца выявило, что даже переходные виды, такие как Skiphosoura и шотландский птерозавр Dearc, демонстрировали увеличение размеров, что подготовило почву для появления гигантских птеродактилоидов. Новые данные расширяют понимание эволюции и анатомии этих древних летающих рептилий.

Уникальные условия сохранности позволили исследователям детально изучить образец. Современные методы, включая фотографирование в видимом и ультрафиолетовом спектрах, выявили мелкие анатомические особенности. Работа подкреплена исследованиями других палеонтологов, которые отмечают значимость Skiphosoura для понимания эволюционного перехода.

Уточнения

Птероза́вры или летающие ящеры (лат. Pterosauria, от др.-греч. πτερόν «крыло» и σαῦρος «ящер») — отряд вымерших летающих архозавров.

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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