До 54% массы ледников может исчезнуть к 2100 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледники мира стремительно тают, угрожая повышением уровня моря, сокращением водных ресурсов и нарушением экосистем.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Новое исследование, проведённое учёными из ETH Zurich и Vrije Universiteit Brussel, представляет наиболее полные прогнозы изменений более 200 000 ледников, за исключением Антарктиды и Гренландии.

Исследование показывает, что масштаб потерь напрямую зависит от уровня выбросов парниковых газов: при низких выбросах ледники потеряют до 29% массы к 2100 году, а при высоких — до 54%. Особенно уязвимы ледники в европейских Альпах, где возможно полное исчезновение при высоких выбросах.

В полярных регионах, таких как Арктическая Канада и Шпицберген, сохранятся большие объемы льда, но и там ожидаются значительные потери. Учёные отмечают, что их прогнозы точнее предыдущих благодаря улучшенным моделям и наблюдениям. Эти данные важны для управления водными ресурсами, предотвращения бедствий и планирования работы гидроэлектростанций.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.



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