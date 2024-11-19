Искусственный интеллект помог заглушить шум в наушниках будущего

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Инженеры Вашингтонского университета разработали уникальные наушники с искусственным интеллектом, которые способны отфильтровывать фоновый шум, создавая "звуковой пузырь" вокруг пользователя.

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Устройство оснащено шестью микрофонами, нейронной сетью и бортовым компьютером, что позволяет анализировать расстояние до источников звука и эффективно подавлять шум. При этом голоса людей, находящихся в радиусе 1-2 метров, усиливаются, делая общение комфортным даже в самых шумных местах, таких как рестораны или ночные клубы. Пользователь может самостоятельно настраивать радиус действия "аудиобарьера". Система глушит шум на 49 децибел и позволяет другим людям легко подключаться к разговору, если они входят в зону действия устройства.

Эта инновация открывает новые возможности для людей с нарушениями слуха, а также для всех, кто сталкивается с трудностями восприятия речи в шумной среде. Разработка демонстрирует высокий потенциал для применения как в бытовых, так и профессиональных сферах, улучшая концентрацию и удобство общения.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

