Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден

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Многие люди, успешно избавляющиеся от лишнего веса, вскоре вновь сталкиваются с его набором. Новое исследование показало, что этот процесс может быть связан с долгосрочными изменениями в ДНК жировых клеток, что в будущем может открыть путь к новым методам лечения.

Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain

Согласно статистике, около 85% людей с ожирением или избыточным весом, потерявших 10% от массы тела, возвращают этот вес в течение года. Причина может заключаться не только в сложности придерживаться низкокалорийной диеты, но и в биологических процессах, происходящих в организме, считает Лаура Катарина Хинте из Федерального технологического института Цюриха.

"Не может быть, чтобы у всех нас не хватало силы воли, чтобы удержать потерянный вес", — утверждает она.

Исследования показывают, что мозг воспринимает резкое снижение жира как угрозу и замедляет обмен веществ, чтобы сохранить энергию. Чтобы глубже понять этот процесс, Хинте и её команда изучили жировую ткань 20 человек с ожирением до и через два года после бариатрической операции, а также сравнили их показатели с 18 людьми со здоровым весом.

Оказалось, что в жировых клетках людей с ожирением уровни более чем 100 молекул РНК изменились — некоторые повысились, другие понизились. Эти изменения сохранялись даже через два года после значительного снижения веса. Команда предположила, что такие молекулярные сдвиги усиливают воспаление, а также нарушают процессы накопления и сжигания жира, что увеличивает вероятность повторного набора веса.

Подтверждение этой гипотезы исследователи нашли в экспериментах с мышами. После потери веса у животных с ожирением сохранялись изменения РНК, подобные человеческим. Когда этих мышей кормили жирной пищей, они набирали больше веса (14 граммов) по сравнению с контрольной группой здоровых мышей (5 граммов).

Более того, жировые клетки мышей с ожирением, выращенные в лабораторных условиях, демонстрировали повышенное поглощение жира и сахара. Это указывает на то, что изменения РНК играют ключевую роль в склонности организма к набору веса.

Команда также обнаружила, что эпигенетические метки на ДНК жировых клеток могут управлять изменениями РНК, связанными с ожирением. Эти метки изменяют структуру ДНК, влияя на экспрессию генов.

Хотя исследователи не проводили прямой анализ эпигенетических меток у людей, их результаты согласуются с данными о влиянии окружающей среды на гены, что известно как эпигенетика.

Генриетта Кирхнер из Любекского университета считает, что в будущем эпигенетические лекарства смогут помочь в борьбе с ожирением, исправляя молекулярные механизмы, которые мешают удерживать вес.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.



Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.



Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος «вес, тяжесть» + ἰατρεία «лечение») — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.

