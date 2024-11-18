Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки
Секреты создания идеального субстрата для орхидей
Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачёвой в Россию
Никогда больше не путайте крокодила с аллигатором — учим отличать
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых

Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден

3:05
Наука

Многие люди, успешно избавляющиеся от лишнего веса, вскоре вновь сталкиваются с его набором. Новое исследование показало, что этот процесс может быть связан с долгосрочными изменениями в ДНК жировых клеток, что в будущем может открыть путь к новым методам лечения.

Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain

Согласно статистике, около 85% людей с ожирением или избыточным весом, потерявших 10% от массы тела, возвращают этот вес в течение года. Причина может заключаться не только в сложности придерживаться низкокалорийной диеты, но и в биологических процессах, происходящих в организме, считает Лаура Катарина Хинте из Федерального технологического института Цюриха.

"Не может быть, чтобы у всех нас не хватало силы воли, чтобы удержать потерянный вес", — утверждает она.

Исследования показывают, что мозг воспринимает резкое снижение жира как угрозу и замедляет обмен веществ, чтобы сохранить энергию. Чтобы глубже понять этот процесс, Хинте и её команда изучили жировую ткань 20 человек с ожирением до и через два года после бариатрической операции, а также сравнили их показатели с 18 людьми со здоровым весом.

Оказалось, что в жировых клетках людей с ожирением уровни более чем 100 молекул РНК изменились — некоторые повысились, другие понизились. Эти изменения сохранялись даже через два года после значительного снижения веса. Команда предположила, что такие молекулярные сдвиги усиливают воспаление, а также нарушают процессы накопления и сжигания жира, что увеличивает вероятность повторного набора веса.

Подтверждение этой гипотезы исследователи нашли в экспериментах с мышами. После потери веса у животных с ожирением сохранялись изменения РНК, подобные человеческим. Когда этих мышей кормили жирной пищей, они набирали больше веса (14 граммов) по сравнению с контрольной группой здоровых мышей (5 граммов).

Более того, жировые клетки мышей с ожирением, выращенные в лабораторных условиях, демонстрировали повышенное поглощение жира и сахара. Это указывает на то, что изменения РНК играют ключевую роль в склонности организма к набору веса.

Команда также обнаружила, что эпигенетические метки на ДНК жировых клеток могут управлять изменениями РНК, связанными с ожирением. Эти метки изменяют структуру ДНК, влияя на экспрессию генов.

Хотя исследователи не проводили прямой анализ эпигенетических меток у людей, их результаты согласуются с данными о влиянии окружающей среды на гены, что известно как эпигенетика.

Генриетта Кирхнер из Любекского университета считает, что в будущем эпигенетические лекарства смогут помочь в борьбе с ожирением, исправляя молекулярные механизмы, которые мешают удерживать вес.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος «вес, тяжесть» + ἰατρεία «лечение») — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
В США высказались о мощи нового китайского гиперзвукового БПЛА
Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых
Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест
В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?
Подкормки для земляники, о которых садоводы не рассказывают — получите рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.