Человек не выживает при этих температурах

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Из-за изменения климата и повышения температур экстремальная жара становится серьёзной угрозой для здоровья. Человеческий организм имеет ограниченную выносливость к высоким температурам.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Максимальной температурой, которую могут выдержать люди, считается температура по влажному термометру в 35°C, согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Science Advances. Важность влажности в этом контексте заключается в том, что высокая влажность замедляет испарение пота с тела, что мешает процессу охлаждения.

Когда температура воздуха достигает 46°C при влажности 30%, температура по влажному термометру составляет 30,5°C, но при температуре 38,9°C и влажности 77% температура по влажному термометру поднимается до 35°C.

Когда температура по влажному термометру превышает человеческую температуру тела, организм теряет способность регулировать внутреннюю температуру, что может привести к гипертермии.

Если температура по влажному термометру достигает критической точки, температура тела человека повышается выше 40°C, что вызывает учащённый пульс, изменения психического состояния, потерю потоотделения и даже коматозное состояние. Такие условия могут быть смертельными, но для этого потребуется несколько часов воздействия при таких температурах.

Также важно отметить, что не только экстремальные температуры по влажному термометру, но и физическая активность, прямое солнечное воздействие и определённые заболевания увеличивают риск перегрева. Например, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями менее устойчивы к жаре.

Несмотря на это, кондиционеры могут значительно уменьшить риск перегрева, но не во всех местах есть доступ к ним, а в случае перебоев с электричеством они могут оказаться бесполезными.

Горячие точки на Земле, где температура по влажному термометру достигает опасных уровней, наблюдаются в таких регионах, как долина реки Инд, Персидский залив, а с учётом глобального потепления такие условия могут распространяться на другие регионы, включая Северо-Запад Мексики, северную Индию, Юго-Восточную Азию и Западную Африку.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

