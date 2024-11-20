Что происходит с погодой на планетах Солнечной системы

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В Солнечной системе наблюдается множество удивительных погодных явлений, которые существенно отличаются от земных. На различных планетах и спутниках можно увидеть уникальные природные процессы, от метановых дождей на Титане до гигантских ураганов на Юпитере.

Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, CC BY 4.0

На Марсе происходят мощные пылевые бури, иногда даже скрывающие большую часть поверхности планеты, а на Венере атмосфера вращается быстрее самой планеты, создавая гигантский вихрь.

Сатурн и Юпитер удивляют молниями и бурями, а Солнце регулярно выбрасывает солнечные бури, которые могут нарушить работу спутников и электросетей на Земле.

На Нептуне и Уране, несмотря на их удаленность от Солнца, бушуют мощнейшие ветры, а на Титане можно увидеть метановые дожди, которые ощущаются на ощупь.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

