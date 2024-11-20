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В Египте обнаружена первая беременная мумия

1:39
Наука

Находка древнеегипетской мумии вызвала удивление у исследователей. При анализе останков, которые хранились в Национальном музее Варшавы, было обнаружено, что они принадлежат не мужчине-жрецу, как указывали надписи на гробу, а молодой женщине, находившейся на 6,5-7,5 месяце беременности.

В Египте обнаружена первая беременная мумия
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Возраст мумии оценивается первым веком нашей эры. Это первый зарегистрированный случай сохранённой беременной мумии.

С помощью рентгена и компьютерной томографии удалось установить, что мумия была богато украшена амулетами, символизирующими сыновей Гора, а внутри находились мумифицированные органы, характерные для традиций бальзамирования Древнего Египта.

Плод, вопреки обычаю, не был извлечён из тела матери. Исследователи предполагают, что его могли воспринимать как неотделимую часть тела женщины, или же технически извлечь его было слишком сложно.

Причина смерти женщины остаётся невыясненной. Исследователи предполагают, что осложнения беременности могли сыграть роль. Также неясно, почему её останки находились в мужском гробу. Согласно данным, до 10% мумий оказывались в "неподходящих" гробах из-за мародёрства или незаконных раскопок.

Эта находка открывает уникальные возможности для изучения древних медицинских практик. Учёные планируют анализировать сохранившиеся ткани, чтобы лучше понять причины смерти и особенности здоровья беременных в древности.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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