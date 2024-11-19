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Самые загадочные луны планет-гигантов

1:36
Наука

Некоторые из наиболее интересных миров в Солнечной системе представляют собой спутники, а не планеты. Большинство планет системы, за исключением двух, имеют естественные спутники. Земной спутник, известный благодаря кратерам и древним вулканам, несмотря на свою популярность, уступает по интересности своим собратьям.

Самые загадочные луны планет-гигантов
Фото: NASA is licensed under public domain

Внешние планеты-гиганты окружены спутниками, многие из которых образовались одновременно с родительскими планетами.

Среди них находятся объекты, долгое время оставшиеся неизменными, такие как Каллисто или Мимас. Другие спутники, например, Ио или Энцелад, демонстрируют активность благодаря приливным силам. Энцелад особенно интересен наличием водяных шлейфов, свидетельствующих о подледном океане.

Спутник Каллисто известен своей покрытой кратерами поверхностью, сохранившейся в неизменном виде миллиарды лет. Япет отличается необычным цветовым контрастом между двумя сторонами и уникальным горным хребтом.

Гиперион привлекает внимание своей губчатой структурой и хаотичным вращением, а Титан выделяется атмосферой и наличием метанового цикла, схожего с водным круговоротом на Земле.

Ио считается самым вулканически активным телом в системе, а Титан интересен своими изменяющимися сезонами. Сложности его химической среды, однако, снижают вероятность обнаружения жизни, несмотря на необычные условия.

Уточнения

Планеты-гиганты — любые массивные планеты.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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