Когда человек сможет понимать язык китов

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Кашалоты, обитающие в океанских глубинах, обладают уникальной способностью общаться с помощью сложных звуковых сигналов. Их щёлкающие звуки, напоминающие азбуку Морзе, используются как для общения, так и для эхолокации на глубинах до 1200 метров, где царит абсолютная тьма.

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Эти звуки выполняют двойную функцию: позволяют обнаруживать добычу и передавать информацию другим кашалотам, которые могут находиться на расстоянии до сотен километров.

Учёные считают, что такие сигналы могут быть полноценным языком. Исследования в рамках проекта CETI (Cetacean Translation Initiative) сосредоточены на расшифровке этих звуков. Для этого используются современные технологии: искусственный интеллект, подводные микрофоны, дроны и роботы.

Однако для анализа необходимо огромное количество данных — около 4 миллиардов звуков, в то время как на сегодняшний день собрано только 100 тысяч.

Особую сложность представляет понимание контекста общения кашалотов. Их поведение, среды обитания и даже "диалекты" значительно отличаются от человеческих. Например, звуки могут длиться от 10 секунд до получаса и не имеют чётких границ между "словами", что усложняет обработку данных.

Важность проекта заключается не только в раскрытии тайн коммуникации кашалотов, но и в возможности взглянуть на мир с иной, нечеловеческой перспективы. Каждый новый шаг в этом направлении приближает к пониманию природы и многообразия жизни на Земле.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

