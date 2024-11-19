Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроты на участке: как справиться без капканов и ядов
Телеведущая Ксения Бородина улетела из России
Самые загадочные луны планет-гигантов
Сестра Ольги Бузовой неоднозначно отреагировала на роман певицы с Олегом Майами: ты знаешь моё мнение
Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала
Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят
Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы
Когда человек сможет понимать язык китов
Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля

Почему человеческий глаз не видит настоящую яркость Вселенной

Наука

Когда взгляд поднимается к ночному небу или изучаются изображения космоса, становится заметной его глубокая тёмная бездна, в которой сверкают звёзды, планеты или космические аппараты. Однако тьма космоса вызывает вопрос: почему он не залит светом, как дневное небо на Земле?

Почему человеческий глаз не видит настоящую яркость Вселенной
Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Ответ на этот парадокс — в устройстве Вселенной. Существует предположение, что, несмотря на миллиарды звёзд и галактик, расширение пространства-времени растягивает свет от далёких объектов, превращая его в невидимые человеческому глазу инфракрасные волны, микроволны и радиоволны. Это объяснение основано на теории расширяющейся Вселенной.

Космическое пространство кажется тёмным и по другой причине: в нём почти нет материи. На Земле атмосфера, состоящая из молекул азота и кислорода, рассеивает свет, что создаёт голубое небо.

В вакууме космоса такие частицы отсутствуют, а свет проходит прямо от источника к приёмнику, не преломляясь и не рассеиваясь. Поэтому между звёздами и планетами остаётся тёмное пространство.

Свет, излучаемый звёздами, включает все возможные цвета, в том числе невидимые для человеческого глаза, такие как ультрафиолетовые и инфракрасные спектры. Если бы зрение позволяло видеть микроволны, всё пространство вокруг выглядело бы светящимся.

Например, космическое микроволновое фоновое излучение, сохранившееся с момента Большого взрыва, наполняет Вселенную и сейчас, но остаётся невидимым.

Интересные открытия позволяют предположить, что космос не настолько чёрный, как считалось ранее. Исследование 2021 года с использованием данных миссии "Новые горизонты" НАСА обнаружило, что общий фон Вселенной светлее, чем ожидалось, даже после исключения всех известных источников света. Причина этой дополнительной яркости пока не выяснена и остаётся открытой темой для дальнейших исследований.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала
Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят
ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске
Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы
Когда человек сможет понимать язык китов
Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля
Россия к 2030 году столкнётся с кадровым кризисом в сфере туризма
Домашний пилинг, который преобразит вашу кожу
Когда цитрусовые могут навредить: советы диетолога
Как турбомоторы стали выгодным выбором для современных авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.