Почему человеческий глаз не видит настоящую яркость Вселенной

Когда взгляд поднимается к ночному небу или изучаются изображения космоса, становится заметной его глубокая тёмная бездна, в которой сверкают звёзды, планеты или космические аппараты. Однако тьма космоса вызывает вопрос: почему он не залит светом, как дневное небо на Земле?

Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Ответ на этот парадокс — в устройстве Вселенной. Существует предположение, что, несмотря на миллиарды звёзд и галактик, расширение пространства-времени растягивает свет от далёких объектов, превращая его в невидимые человеческому глазу инфракрасные волны, микроволны и радиоволны. Это объяснение основано на теории расширяющейся Вселенной.

Космическое пространство кажется тёмным и по другой причине: в нём почти нет материи. На Земле атмосфера, состоящая из молекул азота и кислорода, рассеивает свет, что создаёт голубое небо.

В вакууме космоса такие частицы отсутствуют, а свет проходит прямо от источника к приёмнику, не преломляясь и не рассеиваясь. Поэтому между звёздами и планетами остаётся тёмное пространство.

Свет, излучаемый звёздами, включает все возможные цвета, в том числе невидимые для человеческого глаза, такие как ультрафиолетовые и инфракрасные спектры. Если бы зрение позволяло видеть микроволны, всё пространство вокруг выглядело бы светящимся.

Например, космическое микроволновое фоновое излучение, сохранившееся с момента Большого взрыва, наполняет Вселенную и сейчас, но остаётся невидимым.

Интересные открытия позволяют предположить, что космос не настолько чёрный, как считалось ранее. Исследование 2021 года с использованием данных миссии "Новые горизонты" НАСА обнаружило, что общий фон Вселенной светлее, чем ожидалось, даже после исключения всех известных источников света. Причина этой дополнительной яркости пока не выяснена и остаётся открытой темой для дальнейших исследований.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

