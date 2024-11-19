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Почему кошки были так важны для древних египтян

1:59
Наука

В Древнем Египте кошкам уделялось огромное внимание, отражённое в множестве артефактов и традиций. Их изображали в виде статуй, украшений и ритуальных предметов. Особую роль играли мумифицированные кошки, которых хоронили как отдельно, так и вместе с людьми, что символизировало их сакральное значение.

Почему кошки были так важны для древних египтян
Фото: flickr.com by Николас Титков, CC BY-SA 2.0

Любовь египтян к кошкам объясняется их ассоциацией с богами и правителями. Кошачьи качества — независимость, сила, нежность и преданность — воспринимались как отражение божественных и царственных характеристик.

Например, богиню Сахмет изображали с головой львицы, а Бастет — в облике кошки или льва. Эти животные олицетворяли защиту, силу и переходные моменты между мирами.

Сфинкс в Гизе и другие памятники также указывают на значимость кошачьей символики. Даже имена, такие как "Митт" (что означает "кошка"), использовались для детей. При этом кошки выполняли и практическую роль, защищая от грызунов и змей.

Однако интерес египтян к кошкам имел и мрачную сторону. Археологические исследования показывают, что в период с 700 г. до н. э. по 300 г. н. э. существовали фермы, где разводили котят для жертвоприношений.

Молодых кошек специально выращивали, убивали и мумифицировали. Учёные, проводившие сканирование останков, обнаружили, что многим кошкам ломали шею, чтобы использовать их в ритуальных целях.

Жертвоприношение животных было частью религиозной практики, где кошки играли роль посредников между людьми и богами. Несмотря на трагическую судьбу многих кошек, их значение в египетской культуре остаётся бесспорным — они стали символом силы, верности и связи с божественным.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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