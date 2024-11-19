В США заявили об использовании инопланетных технологий Пентагоном

Бывший сотрудник разведки США Луис Элизондо вновь заявил, что американское правительство использует инопланетные технологии.

Фото: commons.wikimedia.org by "DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force.", PDM

На слушаниях подкомитета Палаты представителей о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ) он заявил, что передовые технологии, не созданные людьми, контролируют военные объекты по всему миру. Элизондо также утверждает, что США и некоторые другие страны обладают такими технологиями, несмотря на неоднократные опровержения со стороны Пентагона.

Его заявления, хоть и менее радикальные по сравнению с предыдущими, подчеркивают возможность глобальной гонки вооружений, связанной с внеземными разработками.

Ранее он сообщал о существовании американской программы, нацеленной на изучение и захват таких объектов, что усиливает интерес к феномену НАЯ — необъясненным явлениям, фиксируемым в атмосфере, космосе, на земле и под водой.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.



Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

