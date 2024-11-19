Нейробиологи из Университета Ричмонда провели необычное исследование, доказав, что крысы способны не только водить миниатюрные автомобили, но и получать удовольствие от этого процесса.
Руководитель исследования Келли Ламберт отметила, что грызуны демонстрируют явное предвкушение перед "поездками", что говорит о развитии у них когнитивных и эмоциональных способностей.
Для обучения вождению крысам создали машину из пластикового контейнера с "педалью газа" в виде проволоки. В ходе экспериментов крысы показали предпочтение управлению автомобилем даже при наличии альтернативного пути к лакомству. Более того, процесс предвкушения поездки способствовал повышению когнитивных способностей животных.
Исследование также подтвердило, что ожидание позитивного опыта благотворно влияет на мозг, что имеет значение не только для животных, но и для людей.
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.