Крысы за рулём автомобилей получили удовольствие от вождения

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейробиологи из Университета Ричмонда провели необычное исследование, доказав, что крысы способны не только водить миниатюрные автомобили, но и получать удовольствие от этого процесса.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Руководитель исследования Келли Ламберт отметила, что грызуны демонстрируют явное предвкушение перед "поездками", что говорит о развитии у них когнитивных и эмоциональных способностей.

Для обучения вождению крысам создали машину из пластикового контейнера с "педалью газа" в виде проволоки. В ходе экспериментов крысы показали предпочтение управлению автомобилем даже при наличии альтернативного пути к лакомству. Более того, процесс предвкушения поездки способствовал повышению когнитивных способностей животных.

Исследование также подтвердило, что ожидание позитивного опыта благотворно влияет на мозг, что имеет значение не только для животных, но и для людей.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

