Геологи объяснили древний кризис Средиземного моря

Геологи из Института физики Земли Парижа раскрыли механизм превращения Средиземного моря в соленый "бассейн" 5,5 миллионов лет назад во время Мессинского кризиса солености.

Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Анализ стабильных изотопов хлора в соляных отложениях позволил восстановить последовательность событий.

В первый этап, продолжавшийся 35 тысяч лет, ограничение оттока воды в Атлантику привело к накоплению солей и изменению уровня воды. На втором этапе, менее 10 тысяч лет, произошло резкое испарение воды, что вызвало значительное снижение уровня моря на 1-2 км. Эти изменения привели к масштабным трансформациям ландшафта, локальным вулканическим извержениям и возможному влиянию на глобальный климат.

Исследование демонстрирует, как изучение геологической истории помогает понять экстремальные процессы прошлого и их влияние на современный мир.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

