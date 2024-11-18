Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в России будут бороться с сахарным диабетом на федеральном уровне
Почему у лука и чеснока белеют кончики? Причины и способы борьбы
Он отказался навсегда от личного авто и вот почему
Япония упрощает визовые процедуры и отменяет предоплату отелей для туристов
Как подготовить почву в ноябре: лучшие удобрения для рекордного урожая
Kaк paзмнoжaть eжeвикy верхушками побега
Неочевидный лайфхак для лёгкого очищения яиц
Молдавия резко увеличила импорт газа на фоне снижения цены
Как сделать кухню и функциональной и стильной

Люди с высоким IQ чаще пьют алкоголь, но реже им злоупотребляют

1:10
Наука

Ученые из University of Texas Southwestern Medical Center провели исследование, которое выявило связь между высоким интеллектом подростков и их склонностью к употреблению алкоголя во взрослом возрасте.

Люди с высоким IQ чаще пьют алкоголь, но реже им злоупотребляют
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Анализируя данные проекта Wisconsin Longitudinal Study, стартовавшего в 1957 году, исследователи изучили более 10 тысяч старшеклассников, сосредоточив внимание на 6,3 тысячи участников, прошедших тест на IQ и сообщивших о своем потреблении алкоголя. Было обнаружено, что с каждым увеличением IQ на один пункт вероятность регулярного употребления спиртного повышается на 1,6%.

При этом высокий интеллект не связан с количеством выпитого, а скорее с общей склонностью к употреблению. Люди с высоким IQ реже рискуют, например, выпивая пять или более порций за раз.

Дополнительно исследование выявило влияние социально-экономических факторов, таких как доход родителей, на формирование алкогольного поведения.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста).

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Последние материалы
Kaк paзмнoжaть eжeвикy верхушками побега
Молдавия резко увеличила импорт газа на фоне снижения цены
В Европе оценили последствия кадровых решений Трампа
Как сделать кухню и функциональной и стильной
Привычные полуфабрикаты увеличивают риск ожирения печени
Трёхкратный чемпион мира против назначения американца в ХК "Аванград"
Быстрый Интернет оказался причиной ожирения австралийцев
Чем опасны ароматизаторы в составе косметики?
Готовим без хлопот десерт Наполеон с коржами из готового слоёного теста
5 лучших напитков, которые помогут победить простуду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.