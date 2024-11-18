Люди с высоким IQ чаще пьют алкоголь, но реже им злоупотребляют

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из University of Texas Southwestern Medical Center провели исследование, которое выявило связь между высоким интеллектом подростков и их склонностью к употреблению алкоголя во взрослом возрасте.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Анализируя данные проекта Wisconsin Longitudinal Study, стартовавшего в 1957 году, исследователи изучили более 10 тысяч старшеклассников, сосредоточив внимание на 6,3 тысячи участников, прошедших тест на IQ и сообщивших о своем потреблении алкоголя. Было обнаружено, что с каждым увеличением IQ на один пункт вероятность регулярного употребления спиртного повышается на 1,6%.

При этом высокий интеллект не связан с количеством выпитого, а скорее с общей склонностью к употреблению. Люди с высоким IQ реже рискуют, например, выпивая пять или более порций за раз.

Дополнительно исследование выявило влияние социально-экономических факторов, таких как доход родителей, на формирование алкогольного поведения.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста).



Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

