Новое исследование австралийских ученых выявило связь между развитием высокоскоростного интернета и увеличением уровня ожирения в стране.
Анализ данных программы HILDA показал, что увеличение проникновения Национальной широкополосной сети (NBN) на 1% сопровождается ростом распространенности ожирения на 6,6%, а средний индекс массы тела (ИМТ) в таких районах вырос на 1,57 кг/м². Основной причиной является снижение физической активности: люди больше времени проводят за компьютером, перекусывают и реже совершают активные действия, такие как походы в магазин или выполнение поручений.
Доктор Клаус Акерманн отметил, что эта проблема актуальна не только для Австралии — аналогичные результаты были зафиксированы в США и Турции.
Ученые подчеркивают необходимость разработки политики, стимулирующей активный образ жизни, чтобы снизить влияние малоподвижности, вызванной активным использованием интернета.
Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.