Учёные доказали жизнь после смерти на молекулярном уровне

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Вашингтонского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка выявили удивительные факты о посмертной активности организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Эксперименты показали, что на протяжении нескольких дней после смерти в теле продолжают функционировать гены, причем некоторые из них становятся активнее, чем при жизни. В исследованиях с мышами были проанализированы образцы тканей на наличие мРНК — молекулы, которая переносит информацию от ДНК для синтеза белков.

Оказалось, что активность более тысячи генов сохраняется и даже усиливается после смерти. Наибольшая активность наблюдается у генов, регулирующих стрессовые реакции, воспалительные процессы, эмбриональное развитие и иммунные функции.

Эти результаты ставят новые вопросы о природе жизни и смерти, но объяснений причин столь необычного поведения генов у ученых пока нет.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.



Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.

