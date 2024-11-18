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Учёные доказали жизнь после смерти на молекулярном уровне

1:00
Наука

Американские исследователи из Вашингтонского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка выявили удивительные факты о посмертной активности организма.

Учёные доказали жизнь после смерти на молекулярном уровне
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Эксперименты показали, что на протяжении нескольких дней после смерти в теле продолжают функционировать гены, причем некоторые из них становятся активнее, чем при жизни. В исследованиях с мышами были проанализированы образцы тканей на наличие мРНК — молекулы, которая переносит информацию от ДНК для синтеза белков.

Оказалось, что активность более тысячи генов сохраняется и даже усиливается после смерти. Наибольшая активность наблюдается у генов, регулирующих стрессовые реакции, воспалительные процессы, эмбриональное развитие и иммунные функции.

Эти результаты ставят новые вопросы о природе жизни и смерти, но объяснений причин столь необычного поведения генов у ученых пока нет.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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