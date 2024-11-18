Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить
Nutrients: два яйца в неделю улучшают состояние здоровья и когнитивные функции

Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени

0:52
Наука

В Тюменском медицинском университете (ТМУ) открыли лабораторию метаболической и клеточной инженерии, которая сосредоточится на разработке современных лекарств для лечения онкологических и редких заболеваний.

Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщила пресс-служба университета, основное направление исследований связано с созданием моноклональных антител — лабораторных белков, которые станут ключевым компонентом для будущих медикаментов.

В лаборатории применяются инновационные биотехнологические методы, основанные на использовании живых систем, которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов в России, сообщает nashgorod.ru. Эти разработки ориентированы не только на научное исследование, но и на вывод готовых лекарств на рынок, что может существенно повлиять на доступность эффективной терапии для пациентов.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Авто
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
Саммит G-20 в Бразилии отметился ультимативным требованием Байдена к коллегам
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.