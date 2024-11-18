Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В Тюменском медицинском университете (ТМУ) открыли лабораторию метаболической и клеточной инженерии, которая сосредоточится на разработке современных лекарств для лечения онкологических и редких заболеваний.

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Как сообщила пресс-служба университета, основное направление исследований связано с созданием моноклональных антител — лабораторных белков, которые станут ключевым компонентом для будущих медикаментов.

В лаборатории применяются инновационные биотехнологические методы, основанные на использовании живых систем, которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов в России, сообщает nashgorod.ru. Эти разработки ориентированы не только на научное исследование, но и на вывод готовых лекарств на рынок, что может существенно повлиять на доступность эффективной терапии для пациентов.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.



Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

