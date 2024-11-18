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В Москву придут неожиданно тёплые ноябрьские дни

1:19
Наука

На текущей неделе с 19 по 22 ноября Москву и Подмосковье ожидает значительное потепление, местами температура воздуха может достигнуть +10 градусов.

В Москву придут неожиданно тёплые ноябрьские дни
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov

По данным синоптика Александра Ильина из центра "Метео", погода будет сопровождаться облачностью, дождями и порывистым ветром.

Во вторник в регионе облачно, местами возможны кратковременные осадки, с температурой от +1 до +4 градусов в столице и до +5 в области. В среду осадки преимущественно прекратятся ночью, однако днем ожидаются небольшие дожди. Температура сохранится в диапазоне от 0 до +5 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Самым теплым днем недели станет четверг: днем в Подмосковье столбики термометров поднимутся до +10 градусов, в Москве ожидается до +7. Дождь усилится, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В пятницу температура вновь начнет понижаться, днем будет до +4 градусов, а ночью опустится до -2. Погода останется облачной, с осадками и слабым западным ветром.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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