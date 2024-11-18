В России ускорили технологию 3D-печати и повысили прочность изделий

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с Уральским федеральным университетом (УРФУ) усовершенствовали технологию трехмерной печати металлических изделий, повысив скорость процесса и прочность материалов.

Фото: reprap.org by Проект RepRap, CC BY-SA 4.0

В основе разработки лежит метод проволочной наплавки, где металлическая проволока плавится электротоком и наносится слой за слоем. Исследователи заменили стандартную проволоку на инновационный порошковый аналог, содержащий хром, марганец, никель, молибден и другие элементы. Такая модификация улучшила свойства конечных изделий, увеличив их прочность и пластичность на 20-30%, сообщает Газета.Ru.

Благодаря новому составу материалов удалось устранить дефекты, такие как поры и трещины, а также добиться большей производительности — процесс ускорился на 10-30%.

Новая технология открывает перспективы создания деталей с заданным химическим составом и уникальными эксплуатационными характеристиками.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.



Мета́ллы (лат. metallum от др.-греч. μέταλλον — шахта, рудник) — группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск.

