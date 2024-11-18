Rolls-Royce разрабатывает мини-реакторы для изучения Луны

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Британская компания Rolls-Royce разрабатывает ядерные микрореакторы для освоения космоса и других областей применения.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, CC BY 2.0

Технология, которая началась три с половиной года назад в сотрудничестве с Космическим агентством Великобритании, ориентирована на создание миниатюрных реакторов, подходящих для отправки в космос.

Такие микрореакторы обладают меньшей мощностью, чем популярные малые модульные реакторы (SMR), и могут применяться в космических миссиях, центрах обработки данных, удаленных населенных пунктах и горнодобывающих предприятиях.

Rolls-Royce нацелена на завершение разработки к 2030-м годам, а ключевым шагом станет возможное сотрудничество с NASA в рамках программы "Артемида", направленной на исследование Луны. Эта программа требует инновационных источников энергии, и ядерные микрореакторы могут стать перспективным решением.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.



Реактор — устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.).

