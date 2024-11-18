Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олег Майами процитировал Библию в обнимку с Бузовой
В России ускорили технологию 3D-печати и повысили прочность изделий
Раскрыт новый соперник сборной России по футболу
В России женщины оказались более успешными в инвестициях
Где мечты становятся реальностью: Подробности о выставке SEMA
Тревел-блогер рассказал про уникальную молодёжную культуру Южной Кореи, которая его удивила
Никаких магазинных: как приготовить идеальные пельмени дома
Как использовать дерево в интерьере: стильные идеи для дома
Как снизить температуру в домашних условиях: простые и действенные советы

Rolls-Royce разрабатывает мини-реакторы для изучения Луны

0:59
Наука

Британская компания Rolls-Royce разрабатывает ядерные микрореакторы для освоения космоса и других областей применения.

Rolls-Royce разрабатывает мини-реакторы для изучения Луны
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, CC BY 2.0

Технология, которая началась три с половиной года назад в сотрудничестве с Космическим агентством Великобритании, ориентирована на создание миниатюрных реакторов, подходящих для отправки в космос.

Такие микрореакторы обладают меньшей мощностью, чем популярные малые модульные реакторы (SMR), и могут применяться в космических миссиях, центрах обработки данных, удаленных населенных пунктах и горнодобывающих предприятиях.

Rolls-Royce нацелена на завершение разработки к 2030-м годам, а ключевым шагом станет возможное сотрудничество с NASA в рамках программы "Артемида", направленной на исследование Луны. Эта программа требует инновационных источников энергии, и ядерные микрореакторы могут стать перспективным решением.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

Реактор — устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Последние материалы
Почему стоит выбрать меласил для выравнивания цвета лица?
Бывший тренер "Динамо" сообщил о пагубном влиянии матча с "Амкалом" на клуб
Ефим Шифрин назвал Владимира Лёвкина безгрешным парнем
19 ноября: День артиллерии, Первая конная и Железная маска
В Китае создали уникального шестиногого робота для исследования Луны
Как правильно заквасить капусту: лайфхаки от опытных кулинаров
Удивительное свойство сахара: как сделать свёклу аппетитной за считанные минуты
Как Салехард стал символом комфорта — блогер рассказал про инновации для жителей города на Северном полярном круге
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2024 год
Практическое значение исследования для спорта и музыки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.