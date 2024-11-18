В Китае создали уникального шестиногого робота для исследования Луны

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские инженеры из Шанхайского университета Цзяотун разработали инновационного шестиногого робота, предназначенного для исследования поверхности Луны.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, CC BY-SA 2.5

Проект возглавляет робототехник Гао Фэн, который отметил, что новая модель отличается повышенной устойчивостью, плавностью движений и грузоподъемностью по сравнению с предыдущими разработками, например, четвероногими роботами.

Уникальная конструкция позволяет устройству одновременно поднимать три ноги, сохраняя равновесие за счет треугольной опоры из оставшихся трех конечностей. Такая особенность делает робота устойчивым даже при повреждении одной из ног, сообщает ТАСС.

Испытания устройства уже проходят в Шанхае, и его создатели уверены, что это станет значительным шагом вперед для аэрокосмической отрасли Китая.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.



Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

