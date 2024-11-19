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Тайны древних семян: их роль в эволюции растений

1:51
Наука

Семена играют ключевую роль в развитии растений, обеспечивая их адаптацию к разным условиям окружающей среды и делая их одними из самых успешных организмов на Земле. Но как появились первые семена?

Тайны древних семян: их роль в эволюции растений
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, CC BY-SA 3.0

Их история уходит корнями в девонский период, около 419–359 миллионов лет назад. Самые ранние известные семена относятся к фаменскому ярусу (около 372 миллионов лет назад).

Одно из первых растений, использовавших семена, — Elkinsia polymorpha. Окаменелости этого растения были найдены в Западной Вирджинии.

По мнению Герхарда Лёйбнера профессора биохимии растений, семена стали ответом на необходимость адаптации к суше.

Они дали растениям преимущество перед спорами, которые использовались для размножения у их предков, таких как папоротники.

Споры представляют собой одиночные клетки, способные воспроизводить растения лишь при наличии двух гаметофитов для оплодотворения.

Семена, напротив, объединяют ДНК двух родительских растений и обеспечивают новому организму защиту, питание и способность находиться в состоянии покоя до наступления благоприятных условий.

По словам Чарльза Найта эволюционного биолога , семена обладают уникальной способностью "путешествовать" не только в пространстве, но и во времени.

Они могут преодолевать большие расстояния, используя ветер или шерсть животных, а также оставаться жизнеспособными в почве сотни и даже тысячи лет.

Эта эволюционная инновация позволила растениям достичь невероятного разнообразия форм, распространяясь по всей планете и обеспечивая человечество пищей, лекарствами и ресурсами.

Уточнения

Спо́ры (от греч. σπορά, σπόρος — сев, посев, семя) — клетки растений и грибов, служащие для их размножения и рассеяния. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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