Тайны древних семян: их роль в эволюции растений

Семена играют ключевую роль в развитии растений, обеспечивая их адаптацию к разным условиям окружающей среды и делая их одними из самых успешных организмов на Земле. Но как появились первые семена?
Их история уходит корнями в девонский период, около 419–359 миллионов лет назад. Самые ранние известные семена относятся к фаменскому ярусу (около 372 миллионов лет назад).
Одно из первых растений, использовавших семена, — Elkinsia polymorpha. Окаменелости этого растения были найдены в Западной Вирджинии.
По мнению Герхарда Лёйбнера профессора биохимии растений, семена стали ответом на необходимость адаптации к суше.
Они дали растениям преимущество перед спорами, которые использовались для размножения у их предков, таких как папоротники.
Споры представляют собой одиночные клетки, способные воспроизводить растения лишь при наличии двух гаметофитов для оплодотворения.
Семена, напротив, объединяют ДНК двух родительских растений и обеспечивают новому организму защиту, питание и способность находиться в состоянии покоя до наступления благоприятных условий.
По словам Чарльза Найта эволюционного биолога , семена обладают уникальной способностью "путешествовать" не только в пространстве, но и во времени.
Они могут преодолевать большие расстояния, используя ветер или шерсть животных, а также оставаться жизнеспособными в почве сотни и даже тысячи лет.
Эта эволюционная инновация позволила растениям достичь невероятного разнообразия форм, распространяясь по всей планете и обеспечивая человечество пищей, лекарствами и ресурсами.
Спо́ры (от греч. σπορά, σπόρος — сев, посев, семя) — клетки растений и грибов, служащие для их размножения и рассеяния.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.