Северное сияние как никогда близко: как спланировать идеальное наблюдение

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Этот год запомнился великолепными полярными сияниями, вызванными солнечными суперштормами и вспышками. Но это только начало.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В октябре 2024 года учёные подтвердили наступление солнечного максимума — периода активного выброса солнечных частиц, связанного с 11-летним циклом Солнца.

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы усиливают геомагнитные бури, которые в свою очередь создают условия для более ярких и частых полярных сияний.

Однако, как отмечает Пол Брекке, норвежский физик и эксперт по северному сиянию, что пик активности этих природных световых явлений приходится на несколько лет позже солнечного максимума. Наиболее впечатляющие сияния ожидаются в сезоны 2026-2027 годов.

Почему же самый яркий период наступает позже? Брекке объясняет это феноменом корональных дыр, которые активнее возникают в периоды спада солнечной активности.

Эти дыры, будучи магнитными "воротами", выпускают солнечный ветер, который взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая сияния.

Исследователь добавляет, что пик геомагнитной активности связан с наложением текущего и следующего солнечных циклов. Это взаимодействие вызывает нестабильную космическую погоду, усиливая влияние на магнитосферу Земли.

Для тех, кто мечтает увидеть северное сияние, есть несколько советов:

Отправляйтесь в северные регионы, такие как Мурманская область.

Избегайте яркого городского освещения, выбирая тёмные, открытые местности.

Планируйте путешествия в периоды активной солнечной погоды, ориентируясь на Kp-индекс.

Кроме того, пассажиры ночных межконтинентальных рейсов, пролегающих через Арктику, часто могут наблюдать сияние прямо из иллюминатора.

По словам Брекке, бронирование места с видом на северное небо увеличивает ваши шансы на незабываемое зрелище.

Уточнения

K-индекс — это показатель характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Индекс был введён Юлиусом Бартельсом в 1938 году и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

