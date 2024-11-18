Как алгоритмы помогают автопаркам предотвращать простои

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали систему, которая помогает предсказывать поломки автомобилей, что особенно важно для крупных автопарков. При большом количестве машин сложно контролировать их состояние, а задержки в ремонте приводят к простоям и финансовым убыткам. Новый алгоритм анализирует ключевые параметры работы автомобилей и заранее выявляет потенциальные неисправности.

Фото: Wikimedia Commons by Srđan Popović is licensed under Public domain

Для разработки системы её нужно было обучить на реальных данных. В качестве базы использовалась информация с регистраторов автомобилей КамАЗ. Алгоритм анализировал 20 ключевых параметров, таких как скорость, обороты двигателя, температура, давление масла и другие показатели, что позволило сформировать обширную базу данных для работы.

Точность системы протестировали на выборке из десяти автомобилей. Алгоритм работал "вслепую", то есть без доступа к информации о реальных неисправностях. Итоги тестирования показали, что система способна выявлять серьёзные проблемы в работе техники, хотя её эффективность всё ещё дорабатывается.

Уточнения



Моско́вский авиацио́нный институ́т (МАИ, национальный исследовательский университет; в советское время — московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный институт имени Серго Орджоникидзе) — российское высшее учебное заведение, одно из ведущих в сфере авиации и космонавтики, расположенное в Москве.



ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.

