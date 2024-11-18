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Как алгоритмы помогают автопаркам предотвращать простои

1:13
Наука

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали систему, которая помогает предсказывать поломки автомобилей, что особенно важно для крупных автопарков. При большом количестве машин сложно контролировать их состояние, а задержки в ремонте приводят к простоям и финансовым убыткам. Новый алгоритм анализирует ключевые параметры работы автомобилей и заранее выявляет потенциальные неисправности.

Как алгоритмы помогают автопаркам предотвращать простои
Фото: Wikimedia Commons by Srđan Popović is licensed under Public domain

Для разработки системы её нужно было обучить на реальных данных. В качестве базы использовалась информация с регистраторов автомобилей КамАЗ. Алгоритм анализировал 20 ключевых параметров, таких как скорость, обороты двигателя, температура, давление масла и другие показатели, что позволило сформировать обширную базу данных для работы.

Точность системы протестировали на выборке из десяти автомобилей. Алгоритм работал "вслепую", то есть без доступа к информации о реальных неисправностях. Итоги тестирования показали, что система способна выявлять серьёзные проблемы в работе техники, хотя её эффективность всё ещё дорабатывается.

Уточнения

 
Моско́вский авиацио́нный институ́т (МАИ, национальный исследовательский университет; в советское время — московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный институт имени Серго Орджоникидзе) — российское высшее учебное заведение, одно из ведущих в сфере авиации и космонавтики, расположенное в Москве.

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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